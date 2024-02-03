موقف محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول في مباراة أرسنال المقبلة

يستمر محمد صلاح مع ليفربول في مرحلة العلاج والتأهيل، استعدادًا للعودة للمشاركة في المباريات بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال كأس الأمم الأفريقية 2023.

وفيما يتعلق بقمة ليفربول وأرسنال، تشيرتقارير إلى عدم إمكانية مشاركته في المباراة، لكنه قد يكون جاهزًا لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي المقررة في 10 فبراير.

وأكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه هناك ضغوطًا على فريقه للفوز بكل مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان فارق النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي هو 8 نقاط، فإنه ليس كافيًا.

ولن يلعب مانشستر سيتي قبل يوم الإثنين، ما يعني أن ليفربول بإمكانه أن يوسع الفارق إلى 8 نقاط حال فوزه على آرسنال صاحب المركز الثالث.