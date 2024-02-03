عالم ثاني.. شاهد مقاطع الفيديو الرسمية لـ نظارة أبل للواقع الافتراضي

أحدثت نظارة أبل للواقع الافتراضي Apple Vision Pro ضجة كبيرة في أسواق التكنولوجيا منذ الإعلان عنها، وحتى أمس مع بداية طرحها للجمهور في المتاجر الأمريكية أمس، ورغم سعرها المرتفع إلا أن النظارة تلقى إقبالًا كبيرًا قد يكون الأضخم من بين منتجات الشركة.

وتتوفر نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro بقيمة 3499 دولارًا، وتحتوي على مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، كما دعمتها أبل بمجموعة متنوعة من التطبيقات تجاوزت 600 تطبيق للمستخدمين.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة أبل أصدرت عدد من الإعلانات التشويقية بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في معرفة كيفية استخدام نظارة Apple Vision Pro :

وتعمل التطبيقات الأصلية لـ نظارة Apple Vision Pro بسلاسة مع Magic Keyboard ، بينما تفتح شاشة Mac الافتراضية قوة المهام المتعددة لنظام التشغيل macOS، مع أشهر تطبيقات مكالمات الفيديو وتطبيقات الأعمال مثل Zoom وMicrosoft Teams وSlack وNotion وTodoist وغيرها.

وكان أحد كبار المحللين قد قدر مبيعات شركة أبل من طلبات الحجز المسبق من نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro في أول 3 أيام بما يصل إلى 180 ألف وحدة أي ما يعادل أكثر من 630 مليون دولار من الإيرادات.

ومن خلال مقطع الفيديو التالي تقدم أبل بعض النصائح لالتقاط الفيديو المكاني على iPhone 15 Pro لـ نظارة Apple Vision Pro.

ويشرح الفيديو القادم ملخصًا سريعًا لجميع ميزات إمكانية الوصول في نظارة Apple Vision Pro: