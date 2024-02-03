المنيا .. إصابة 4 أشخاص فى إنقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب وبني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بطريق بني مزار رأس غارب مما أسفر عن إصابة 4 اشخاص وتم تحويلهم الى المستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الامنيه وبالمعاينة والفحص تبين اصابة خليفة. م. خ 30 سنه وكابيلا. خ 3 سنوات وماريا. ع. ص 30 سنه وميرنا. ع. ص 27 سنه تم نقلهم الى المستشفي العام لتلقى العلاج اللازم.

وبتوقيع الكشف الطبي على المرضى تبين ان معظم حالات المصابين تراوحت ما بين اشتباه کسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.