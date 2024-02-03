واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

في واقعة نادرة الحدوث، تمكن فريق من العلماء والباحثين الهواة، من تعقب شظايا كويكب ضرب الأرض، بعد أن سقطت على مدينة برلين، يوم 21 يناير 2024.

ووفق “إندبندنت” البريطانية، وجد الفريق- بما في ذلك عالم النيازك بيتر جينيسكينز- أن شظايا الصخور- نادرة للغاية-؛ لأنها تشبه الصخور الموجودة على الأرض.

وسبق أن تمكن علماء الفلك من اكتشاف 6 كواكب تدور حول نجم لامع في تناغم مثالي.

ووصف هذا النظام النجمي- الذي يقع على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض- في ورقة بحثية نشرت في مجلة نيتشر.

وقد يمنح اكتشاف هذا النظام، علماء الفلك، فرصة فريدة لتتبع تطور هذه العوالم منذ تشكلها لأول مرة، وربما يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية وصول نظامنا الشمسي إلى ما هو عليه اليوم.

ومن جهته، قال رافائيل لوك، عالم الفلك، الذي قاد الدراسة بجامعة شيكاغو: “الأمر يشبه النظر إلى أحفورة… مدارات الكواكب اليوم هي نفسها التي كانت عليها قبل مليار سنة”.