اللجنة العلمية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس يشارك بمهرجان ابداع ١٢ بالإسكندرية

تشارك إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية لاتحاد طلاب بجامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال في مهرجان ابداع 12 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية وذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

تأتي مشاركة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي في مجالات

١- الإبتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية .

٢- الأمن السيبراني والمعلوماتي .

٣- الشركات الناشئة وريادة الأعمال .

وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى السابع من فبراير الجاري بتنسيق ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

وقامت أسرة طُلاب من أجل مِصر بزيارة ثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين والمقام تحت شعار " نصنع المعرفة .. نصون الكلمة " بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك لعدد ٢٠٠ طالب و طالبة من الأسرة، عععوذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

الزيارة جاءت انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس الدائم على الإثراء التثقيفي والمعرفي لدى الطلاب وتعميق إدراكهم لأهم القضايا والتحديات وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي لهم مع الجهات المختلفة.