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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة للحكومة بشأن استعدادات توفير السلع مع قرب شهر رمضان

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الاستعداد لتوفير السلع الغذائية الأساسية مع قرب دخول شهر رمضان، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ونقص المعروض.

وقالت فاطمة سليم فى بيان صحفى لها ، من المعروف أن شهر رمضان من كل عام يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يقوم عدد كبير من المواطنين بالاستعداد مبكرا من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأشارت إلى أنه مع اتجاه المواطنين نحو عمليات التخزين، يشهد السوق اختفاء السلع، وزيادة كبيرة في أسعارها، وهو ما يفوق قدرات عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت فاطمة سليم، أنه في ظل زيادة الطلب على السلع، تنشط كذلك محاولات ترويج منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين يقع عليها عبء كبير في توفير أكبر عدد ممكن من منافذ البيع على مستوى الجمهورية، بما في ذلك القرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين.

وطالبت وزارة التموين بكشف خطتها بشأن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال شهر رمضان، وكذلك خريطة منافذ توفير السلع بأسعار مناسبة.

وشددت النائبة فاطمة سليم، على وزارة التموين كذلك بتفعيل جهود الرقابة على الأسواق، لمواجهة التلاعب في الأسعار من جهة، وللتصدي لمحاولات الغش وترويج سلع فاسدة من ناحية أخرى.

المستشار الدكتور حنفى جبالى وزارة التموين والتجارة الداخلية الحكومة شهر رمضان السلع الغذائية الأساسية

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