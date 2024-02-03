لمساعدة دولة الاحتلال.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون مستقل

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن المجلس من المقرر أن يصوت على مشروع قانون مستقل، خلال الأسبوع المقبل؛ لتقديم المساعدة لإسرائيل.

ويأتي هذا القرار، وسط حزمة تمويل شاملة لإسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادئ الهندي وأمن الحدود، كشف عنها مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي حزمة اعتبرها “جونسون" بالفعل "ميتة عند وصولها".

وفي رسالة موجهة إلى الجمهوريين في مجلس النواب، اليوم السبت، انتقد جونسون زعماء مجلس الشيوخ لاستبعادهم المجلس من المحادثات، مما أدى إلى إلغاء القدرة على النظر السريع في صفقة إنفاق طارئة، صرح جونسون قائلا:

"نظرًا لفشل مجلس الشيوخ في تحريك التشريع المناسب في الوقت المناسب، والظروف المحفوفة بالمخاطر التي تواجه إسرائيل حاليًا؛ فإن مجلس النواب سوف ... يتبنى ويمرر حزمة تكميلية نظيفة ومستقلة لإسرائيل".

ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون المستقل المقترح، 17.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، إلى جانب التمويل الحاسم للقوات الأمريكية في المنطقة، كما أكد مكتب جونسون.

وتعكس هذه الخطوة، استجابة للتأخيرات الملحوظة في مجلس الشيوخ، والالتزام بتلبية الاحتياجات العاجلة لإسرائيل، وسط الحرب المستمرة.