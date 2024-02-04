اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تبدأ في تلقي الطعون والتنازلات

تبدأ اللجنة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، من اليوم الأحد حتى الثلاثاء.

وتنتهي اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

الكشوف النهائية

وتعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، امس السبت الموافق 3/2/2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة.