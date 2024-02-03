الاحتلال يجدد قصف حي المنارة جنوب شرقي خانيونس

أفاد التليفزيون العربي، اليوم السبت، تجدد القصف الإسرائيلي على حي المنارة جنوب شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد طفل وأصيب آخران، مساء اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية تقع في برج حسن سلامة في حي الجنينة شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة آخرين بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 27.238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.