بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام لانس بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

حقق لانس فوزا صعبا وثمينا علي مضيفه نانت بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما على ملعب "لا البوجوار"، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف لانس والمباراة الوحيد اللاعب دافيد كوستا في الدقيقة 48، وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري مصطفي محمد مع فريقه نانت طوال أحداث اللقاء بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ورفع الفوز رصيد لانس إلى 32 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد نانت عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن مونبلييه صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.