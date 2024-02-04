شاهد.. درة تخطف الأنظار بإطلالة فورمال جذابة

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي عبر “إنستجرام”.





وظهرت درة بإطلالة فورمال، وقد ارتدت بدله باللون الأسود وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، مع مكياج بلون بشرتها وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.





ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.