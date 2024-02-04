طلب إحاطة لإقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر واستدعاء وزير الرياضة للنواب

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ للجنة الشباب والرياضة بالمجلس واستدعاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضوره لكشف جميع الحقائق حول كل ما يتعلق من ملفات مالية وإدارية وفنية باتحاد كرة القدم والمنتخب الوطنى لكرة القدم.

وقال " أمين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة : لقد انتظرت على مدى للأيام الماضية على أمل أن يخرج مسئولو الجبلاية ويعلنون أنهم تقدموا باستقالة جماعية من اتحاد كرة القدم ومعهم مدرب المنتخب " المغمور " ولكن لاحياة لمن تنادى وكأنه لم تحدث هذه الفضيحة الكروية ، مطالباً من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن يعلن أمام البرلمان وبكل شجاعة عن جميع المبالغ المالية التى تم صرفها على اتحاد الكرة والمنتخب الوطنى والمدرب الأجنبى ومساعدوه.

وأضاف: إن جماهير الكرة المصرية طالبت اتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا بالاستقالة عقب خروج مصر من الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في دولة كوت ديفوار ، مؤكداً أن الجميع سواء خبراء الكرة والنقاد الرياضيين أجمعوا على أن هذا المدرب راجل مش فاهم ومعندوش شخصية وأن ما حدث فى أمم أفريقيا مهزلة وجريمة فى حق مصر.

وطالب أشرف أمين من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن يعلن للرأى العام جميع الحقائق الخاصة بتعاقد اتحاد كرة القدم مع فيتوريا ، متسائلاً : لماذا كان هناك اصرار من بعض مسئولى اتحاد كرة القدم على التعاقد مع هذا المدرب ؟ ولماذا لم يتم التعاقد مع مدرب مصرى ؟ وهل هناك شبهة فساد مالى فى التعاقد مع هذا المدرب ؟ وهل صحيح أن فسخ التعاقد معه يحمل الدولة غرامات تصل إلى 600 ألف دولار ؟ ومن الذى رضى ووافق على مثل هذه العقود صعبة الشروط ؟