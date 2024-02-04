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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش مقارنة.. فرج عامر يعلق على المدرب الحالي لمنتخب مصر

صدى البلد

أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن رأيه فيمن سيتولى تدريب منتخب مصر.

وكتب فرج عامر: “بغض النظر عن كل الآراء التي تطالب بأسماء مختلفة لتدريب منتخب مصر بالأرقام والبيانات والإحصاءات والخبرة التدريبية، لا يوجد وجه للمقارنة بين كروش وڤيتوريا المدرب الحالي أو حتى رينارد”.

وتابع: "كل الإحصائيات لصالح كيروش بفارق ضخم جدا حتى الإيرادات كيروش، دخل لاتحاد كرة القدم أكثر من 6 ملايين دولار من نتائج نهائي بطولة كأس أفريقيا، ونهائي تصفيات كأس العالم، والبطولة العربية، وربما أكثر، وكان راتبه 70 ألف دولار فقط، وكان مساعد أول لأليكس فيرجسون، أحسن مدير فني في العالم، ودرب منتخب البرتغال والعديد من المنتخبات القوية ونجح مع كل المنتخبات التي دربها، مصلحة الكرة المصرية فوق كل اعتبار".


 وكشف وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، عن المدرب الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر، في الفترة المقبلة، حال رحيل البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفراعنة.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون تايم سبورتس”: "أنا شايف إن موسيماني (مدرب الأهلي السابق) أو حسام حسن، هما الأصلح لتدريب منتخب مصر حال رحيل فيتوريا".

وأضاف: "موسيماني لديه أخطاء فنية تتلافى مع المنتخب، أبرزها الراحات الكثيرة التي يعطيها للاعبين" وتابع: "مدرب المنتخب لازم يكون عبقري ومبدع يفكر بره الصندوق".

وتساءل: "مين اللي عمل فرقة صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا؟ موسيماني".

وأكمل: "حسام حسن يعتمد دائمًا على اللاعبين الصغار وممكن يعمل بيهم حاجة، مدير فني منتخب مصر لازم ميكونش نمطي ولازم ميكونش ساعة سويسرية ويكون قادرًا على تطوير أداء اللاعبين".

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