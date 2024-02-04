وزير الشباب: النائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حيث ترأس الاجتماع النائب محمود حسين وسط حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.

واستهل حسين حديثه قائلا: “نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع الرياضة باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي”.

وأضاف حسين: “رصدنا تهالكا بالمنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تماما وساءت حالتها في غضون شهور قليلة”.

ليتحدث بعدها وزير الشباب أشرف صبحي، قائلا: “النائب دائما على حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، والنائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الإخفاقات، فهي وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية”.