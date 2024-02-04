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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: توفير وظيفة لشاب من ذوي الهمم بالوادي الجديد

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، عقد عمل جديد لشاب من ذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه فى إحدى شركات القطاع الخاص والإستثمارى بمدينة الخارجة ، وذلك من خلال التنسيق بين مكتب السلامة والصحة المهنية ومكتب العمل بالخارجة والشركة ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى التأكد من العقد التي تم تسليمه من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، كما ستقوم المديرية بمتابعة تعيين الشباب من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، ومنوهاً إلى الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة ..

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