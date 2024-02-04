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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة لأوكرانيا في 24 ساعة.. مقـ.تل أكثر من 700 جندي

خسائر للأوكران
خسائر للأوكران

في حصيلة خسائر ضخمة في الأرواح، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، ان قوات استطاعت أن تكبد الأوكران خسائر فادحة، وفق ما ذكر موقع سبوتنيك.

وفي بيان لوزارة الدفاع حول نتائج العمليات العسكرية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه قتل نحو 720 عسكريًا أوكرانيًا.

وذكرت الوزار الروسية أنه على محور جنوب دونيتسك تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 115 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير مدرعتين و3 سيارات وقطع مدفعية.

 

وتابع البيان أنه على محور زابوروجيه، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 45 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع وراجمة صواريخ، وعلى محور خيرسون قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وأدى ذلك إلى مقتل نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.
 

حصيلة خسائر ضخمة وزارة الدفاع الروسية الاوكران محور جنوب دونيتسك

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