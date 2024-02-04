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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الشاعر فتحي عبد السميع : معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد علامات مصر الثقافية

الشاعر فتحي عبد السميع
الشاعر فتحي عبد السميع

وصف الشاعر فتحي عبد السميع، الحائز على جائزة الدولة للتفوق، معرض القاهرة الدولي للكتاب بانه علامة من علامات مصر الثقافية.


وذكر عبد السميع – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد على هامش مشاركته في إحدى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب – أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أتاح ووفر عوالم مختلفة من الكتب للجمهور في كافة مجالات الحياة .


ووصف معرض القاهرة الدولي للكتاب ب"التاريخي المتجذر " الذي يشهد نشاطا رائعا وتنظيما دقيقا ، داعيا ،في الوقت نفسه ، الجمهور إلى تكثيف الحضور الندوات .


ويعد فتحي عبد السميع ابن محافظة قنا ، أحد أبرز شعراء الصعيد، حيث شارك في عدة جماعات أدبية مثل "جماعة أدبية" ،و "جماعة أفراس"، كما شارك في تحرير عدد من المجلات الأدبية غير الدورية في الصعيد مثل مجلة "بردية"، "الجنوبي"، و"أفراس".


كما عمل أيضاً أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر في دورة "المشهد الشعري" عام 2009 ، وأمين عام مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011، و منسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، وعضو مجلس إدارة مركز "الثقافة اللامادية" بجامعة جنوب الوادي، وله العديد من المقالات والقراءات النقدية في دوريات مختلفة، كما ُترجمت بعض نصوصه إلى الإنجليزية، والألمانية بالورشة الإبداعية ببرلين بالاشتراك مع معهد جوتة ضمن مختارات الشعر العربي.


وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال(٥٥) خلال الفترة من ٢٥ يناير الماضي على أن تستمر حتى السادس من فبراير الجاري تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بينما تستضيف مصر النرويج ضيف شرف.


ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن (1893 - 1961)، ليكون شخصية المعرض ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني (1931- 2023) ليكون شخصية معرض الطفل.


ويضم المعرض هذا العام محورا جديدا "مؤتمر اليوم الواحد" ، بينما يضم ستة مؤتمرات منها على سبيل المثال مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية.

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