مستشار البنك الدولي السابق: التكنولوجيا ساعدت على سرعة تواصل المستثمرين مع الجهات الحكومية

أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، أن بوابة الاستثمار هي خطوة هامة قامت بها القيادة السياسية لدعم الاستثمار، مؤكدا أن إدخال التكنولوجيا ساعد على سرعة تواصل المستثمرين مع الجهات الحكومية.

وقال عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، إن مصر من الدول الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر الأولى أفريقيًا وفي المرتبة الثانية عربيًا في جذب الاستثمارات.

وأضاف مستشار البنك الدولي السابق، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لتخصيص مناطق صناعية للإستثمار، في المدن الجديدة، مؤكدا أن المستثمر يحتاج لبيئة للاستثمار.