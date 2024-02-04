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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز الاستثمارات في إفريقيا..الزراعة تصدر العدد الـ14 من مجلتها الشهرية «MALR»

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الرابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر فبراير ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".


وسلط هذا العدد الضوء على عدد من الموضوعات، على رأسها تكليفات الرئيس السيسى  بتعزيز الاستثمارات الزراعية المصرية فى افريقيا، وزيارة رئيس الوزراء لمحطة شتلات القصب بكوم امبو، فضلا عن لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالباحثين والعلماء الحاصلين على الجوائز العلمية المحلية والدولية.


كما ألقى هذا العدد الضوء، على نجاح البرنامج القومي لإنتاج بذور وتقاوي الخضر في  زراعة 5 هجن جديدة للطماطم السلكية.


وحوار هذا العدد مع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، الذي أكد: الحجر الزراعى هو حائط الصد لحماية الثروة النباتية فى مصر.


كما رصد هذا العدد ملفا خاصا، لإلقاء الضوء على مشروعات "سيل" وجهودها لمحاربة الفقر فى 30 قرية مصرية، ذلك فضلا عن ملف خاص بمناسبة السنة الدولية للابليات.. والتقنيات التكنولوجية الحديثة لرفع الكفاءة التناسلية للابل، فضلا عن دليل شامل لتسمين الابل.

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1000067604
وزارة الزراعة MALR الاستثمارات الزراعية الرئيس السيسي بذور وتقاوي الخضر

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