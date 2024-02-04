مراسلة "القاهرة الإخبارية"ترصد تفاصيل الجلسة الطارئة بالعراق لبحث القصف الأمريكي على البلاد|فيديو

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي دعا لجلسة طارئة للرئاسات الثلاثة بالعراق لبحث القصف الأمريكي على البلاد، مشيرة إلى أن اليوم سوف يخرج لنا بعدة أمور وتداعيات هذا القصف على المدنيين.

يوم أمس شهد حراك سياسي ودبلوماسي بخصوص القصف على المدنيين

وأضافت التميمي، خلال تصريحاتها ببرنامج "المشرق العربي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك تعاون مع الجهات الأمنية للتوجه إلى أماكن الاعتداء الأمريكية، وسوف يتم الوقوف على هذه التداعيات.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، أن يوم أمس شهد حراك سياسي ودبلوماسي بخصوص هذا القصف على المدنيين، والقوات الأمنية، وهناك تنديد واستنكار لهذه الهجمات التي راح ضحيتها 16 شهيدًا وإصابة العشرات.

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إلى أن هذا القصف ليس بالسهل، حيث الخارجية العراقية استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وعبرت عن احتجاجها الذي طال عددًا من البلدات العراقية.