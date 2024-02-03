العراق تسلم السفارة الأمريكية بـ بغداد مذكرة احتجاج على قصف الولايات المتحدة

قامت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بتسليم القائم بالأعمال في سفارة واشنطن مذكرة احتجاج على القصف الأمريكي.

وأصدرت قوات الحشد الشعبي، تحالف الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بيانا رسميا يدين الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على مقرها الأمني الرسمي في قضاء القائم غربي العراق.

وأعرب المتحدث باسم الحشد الشعبي عن استنكاره الشديد للقصف الأمريكي العدواني، واصفا إياه بانتهاك صارخ للسيادة العراقية واعتداء على أجهزته الأمنية الرسمية.

وأسفرت الغارات الجوية عن سقوط 16 شهيداً و36 جريحاً، فيما تتواصل جهود البحث عن المفقودين.

وتوزعت الخسائر على مواقع الحشد الشعبي المختلفة، بما في ذلك المقر المتنقل لعمليات الأنبار، ومقر الدعم اللوجستي، ومواقع المدفعية والمضادة للدروع، وموقع لواء الدبابات، وموقعين تابعين للواء 45. كما أعلن مستشفى عصام البلداوي التابع للهيئة الطبية عن وقوع إصابات.

وأكد الحشد الشعبي استعداده لتنفيذ أي أوامر من القائد العام للقوات المسلحة حفاظاً على سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه.

وختم البيان بالتعازي للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.