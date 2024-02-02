الخارجية الأمريكية: انتهاء الصراع في غزة حال توقف "حماس" عن هجماتها

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الصراع في قطاع غزة ممكن أن ينتهي بسرعة إذا أوقفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" هجماتها وألقت سلاحها.

وأكدت الخارجية الأميركية، أن صفقة الرهائن بداية ويجب التوصل إلى طريق يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأشارت الخارجية الأميركية، إلى أن استخدام حماس للعنف عرقل الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية.

ومن جانبها، رحبت الخارجية البريطانية، بالإعتراف بدولة الفلسطينية.رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الجمعة، بالموقف البريطاني بشأن الدولة الفلسطينية، كما عبر عنه مؤخرا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

واعتبرت الوزارة، في بيان، هذا الموقف تطورا ملفتا وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كمقدمة لا بد وأن تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيدها على الأرض، وحل الصراع بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وطالبت باعتماد هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في مواقف رسمية تتبناها الحكومة البريطانية وتترجمها لخطوات عملية على الأرض، كتعبير عن تغيير المسار السياسي البريطاني تجاه تأييد حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ونحو تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا بحق شعب فلسطين وأرض وطنه.