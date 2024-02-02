عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: انتهاء الصراع في غزة حال توقف "حماس" عن هجماتها

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الصراع في قطاع غزة ممكن أن ينتهي بسرعة إذا أوقفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" هجماتها وألقت سلاحها.

وأكدت الخارجية الأميركية، أن  صفقة الرهائن بداية ويجب التوصل إلى طريق يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأشارت الخارجية الأميركية، إلى أن استخدام حماس للعنف عرقل الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية.

ومن جانبها، رحبت الخارجية البريطانية، بالإعتراف بدولة الفلسطينية.رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الجمعة،  بالموقف البريطاني بشأن الدولة الفلسطينية، كما عبر عنه مؤخرا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

واعتبرت الوزارة، في بيان، هذا الموقف تطورا ملفتا وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كمقدمة لا بد وأن تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيدها على الأرض، وحل الصراع بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وطالبت باعتماد هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في مواقف رسمية تتبناها الحكومة البريطانية وتترجمها لخطوات عملية على الأرض، كتعبير عن تغيير المسار السياسي البريطاني تجاه تأييد حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ونحو تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا بحق شعب فلسطين وأرض وطنه.

استقرار المنطقة الإتجاه الصحيح إقامة دولة فلسطينية احتياجاتهم الخارجية البريطانية الخارجية البريطاني الخارجية الأميركية الحكومة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

موضوعات متعلقة

13 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات بين صفوف النازحين جراء سقوط سقف عليهم

الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف البريطاني بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية

وزراء في الحكومة الاحتلال يرفضون الهدنة بغزة أطول من شهر

الخارجية الفلسطينية تدين دعوة المتطرف سموتريتش بشأن بناء مستوطنات في الضفة الغربية

صحف السعودية| ارتفاع أسعار النفط .. إصابة 300 شخص خلال حريق في نيروبي.. انخفاض الدولار عالمياً

تنسيق الشؤون الإنسانية: نشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس

الاحتلال يشن غارات جوية على عدة بلدات في جنوب لبنان

ترشيحاتنا

صقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين في 10 مناطق

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

خطيب المسجد النبوي: أمر واحد يجلب السعادة وراحة البال ورضا رب العالمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ