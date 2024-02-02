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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

صدى البلد

أفاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لشبكة العربية، ببدء مسار للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال اللورد طارق أحمد للعربية، أن للسعودية دور كبير بمشاورات الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

وأضاف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ، أنه لن يقبلوا باستمرار حكم حركة المقاومة الفلسطينية حماس لقطاع غزة.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أن سياسة لندن التاريخية تؤيد حل الدولتين.

وشدد اللورد طارق أحمد، على حرص على تأمين احتياجات غزة الإنسانية قبل استلام السلطة، مضيفاً أن التحضيرات والمشاورات لاستلام السلطة الفلسطينية قطاع غزة مستمرة.

وأكد على أن حماية الملاحة بالبحر الأحمر أولوية للندن، مؤكداً أنه لا يريد أن نرى أي تصعيد بالمنطقة.

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