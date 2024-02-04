جامعة عين شمس تشارك في فعاليات الدورة الكشفية القمية الـ31 للجوالين والجوالات

تشارك جامعة عين شمس برئاسة أالدكتور محمد ضياء زين العابدين في فعاليات الدورة الكشفية القمية ال31 لجوالى وجوالات الجامعات المصرية حيث تشارك الجامعة بنخبة من خيرة الجوالين والجوالات علي مستوي الجامعة، الذين تم اختيارهم بعناية وبعد اجتياز العديد من الاختبارات والمهارات الكشفية.

ويشارك الفريق في أهم حدث كشفي يقام علي أرض جامعة طنطا في الفترة من الثالث وحتي الثاني عشر من فبراير الجاري تحت الإشراف الإداري من جامعة عين شمس ل إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي أطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، و اسماء خاطر مدير اداره الجوالة بالجامعة.

و بدأت مسابقات اليوم الأول باستلام الأراضي المخصصة للجامعات لبناء الأراضي الكشفية والهدف منها تشجيع الشباب علي التكيف مع الظروف و الامكانيات المتاحة والاعتماد علي النفس وخلق روح التعاون بين الشباب

وتضمن اليوم الثاني استكمال بناء الاراضي بالاضافة الى المسابقات الدينية في حفظ القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة .

يذكر أن الدورة تشهد مشاركة عدد من الوفود الكشفية لعدد من الجامعات منها جامعة عين شمس ، الإسكندرية ، سوهاج ، طنطا ، المنوفية ، بنها ، بني سويف ، حلوان ، وجامعة قناة السويس.