لا يتم استغلالها للجذب.. المنشآت الفندقية: مصر بها 41 جزيرة بالبحر الأحمر

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن اختلافات الإصدارات أثر بشكل كبير على السياحة، متابعا: لدينا هدف لتحقيق معدل 30 مليون سائح بـ 30 مليار دولار.



واسترسل رامي فايز، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع على قناة "دي إم سي": نحن في حاجة لـ 100% طاقة فندقية، حيث أن الطاقة الفندقية الحالية تستوعب 17 مليون فقط، مضيفا: نحتاج للتعاقد مع الطيران منخفض التكاليف، وليس الطيران الشارتر فقط.



وشدد على أننا نعاني من فجوة دولارية مؤخرا، والسياحة قد تكون الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة بمساعدة الدولة لها وتكاتفها من أجل حل أزمة العملة الصعبة.



وأوضح أن مصر بها 41 جزيرة في البحر الأحمر ولا يتم استغلالها كعوامل جذب، ولا يجب اقتصار السياحة في مصر على "الشواطئ والتاريخ".



