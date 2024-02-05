أرخص من الفينو .. طريقة عمل الكريب للسندوتشات

نقدم لك اليوم طريقة عمل الكريب بوصفة سهلة وبسيطة

المكونات

- كوب دقيق

- كوب حليب سائل

-2ملعقة سكر

- 2بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- رشه ملح

الطريقة

في وعاء تُخفق جميع المقادير ماعدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .

يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .

تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل .

يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها ، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً ، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .

وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ، و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه ( موز أو فراولة ) .

بالهنا والشفا