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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري : إدارة بايدن تخطط مع مسؤولين إسرائيليين لـ"اليوم التالي لنتنياهو"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت العمل مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم قادة وأعضاء في المجتمع المدني، على تنفيذ خطة "اليوم التالي لنتنياهو".

وبحسب مسؤولين أميركيين كبار، فإن إدارة بايدن تتطلع إلى "اليوم التالي لنتنياهو" لمحاولة تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط.

وقال المسؤولين وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية، إن نتنياهو "لن يبقى هناك إلى الأبد".

استبدال نتنياهو

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن مخطط انقلاب في إسرائيل لاستبدال رئيس حكومة الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية التوترات في مجلس الحرب الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد حاولوا في معسكر الدولة والدائرة المحيطة بعضو حكومة الحرب، بيني جانتس، تجنيد أعضاء كنيست ووزراء من الليكود لاستبدال نتنياهو في الكنيست الحالي.

وبحسب الخطوط العريضة، سيتم ترقية مرشح الليكود المتفق عليه إلى منصب رئيس وزراء إسرائيل لفترة محددة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فقد تواصل مبعوثون نيابة عن الوزير جانتس مع وزراء وأعضاء كنيست في محاولة للترويج لاستبدال نتنياهو خلال فترة الكنيست الحالية.

وأفيد أيضا أنه تم إخبار أعضاء الليكود أنهم إذا نجحوا في تمرير تصويت بناء بحجب الثقة، فإن معسكر الدولة سيهتم بمستقبلهم السياسي.

وكجزء من المخطط، سيكون عضو آخر من الليكود مرشحا توافقيا لفترة محدودة لمنصب رئيس الوزراء ولن يترشح في المستقبل لقيادة الليكود حتى لا يشكل تهديدا لأعضاء الكنيست الآخرين من الحزب. 

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