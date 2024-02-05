إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة أجرة بالحاجز الخرسانى على الطريق الزراعي

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، أعلى كوبرى قها، بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى للكوبرى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى قها التخصصى، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث لمنع توقف الطريق وتعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، دائرة قسم شرطة قها.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى لتلقى العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة قها من رفع وتجنيب السيارة من على الطريق، بعد أن تعطلت الحركة المرورية لمدة نصف ساعة، والعمل على تسيير المرور بالطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.