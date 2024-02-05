إصابة ثلاثة أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وانقلابها على طريق جمصة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة ووقوع ٣ مصابين إثر تصادم ملاكى وانقلابها حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من فتحي حلمى عبد الحميد 73عاما مقيم السنبلاوين سحجات وكدمات ، وفاء يحيى ابراهيم 63 عاما مقيمة السنبلاوين وإصابتها اشتباه كسر بالقدم اليسرى وأحمد عبد العظيم عوض21 عاما مقيم السنبلاوين وإصابته بآلام بالظهر، سحجات وكدمات.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.