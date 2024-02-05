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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليق دول تمويلها للوكالة.. موقف شجاع من إسبانيا تجاه الأونروا

الأونروا
الأونروا

أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للمشرعين إن إسبانيا سترسل إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 3.5 مليون يورو إضافية (3.8 مليون دولار) كمساعدات.

وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد ظهور مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل من قبل حماس.

وقد ساهمت مدريد بمبلغ 18.5 مليون يورو مباشرة للأونروا في عام 2023، بما في ذلك 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر بعد قرار مضاعفة المساعدات الإنمائية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

ولا تزال أزمة الأونروا ممتدة بعد تعليق الدعم لها، بعد مزاعم إسرائيل بتورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد: إنه ينبغي البدء في مسار استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة بمنظمات لا تدعم الإرهاب.

ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، تحدث نتنياهو بإسهاب عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في اجتماع مجلس الوزراء في تل أبيب، ويبدو أن ذلك جاء ردا على تعليقات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دون تسميته.

وأكد: "هذا لا يعني أنه ليس لدينا خلافات، ولكن حتى الآن تمكنا من التغلب عليها بقرارات مصممة ومدروسة".

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