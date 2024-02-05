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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع ضد مبيض محارة سرق حديد موقع تحت الإنشاء في الأزبكية

أرشيفية
أرشيفية

 عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مبيض محارة بالسجن المشدد 5 سنوات، متهم بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة الأزبكية بالقاهرة.

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حديد التسليح..

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم قام خلال عام 2021 في دائرة قسم شرطة الأزبكية بسرقة كمية من حديد التسليح من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات واعترف بالواقعة كاملة.

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البداية..

 بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على أحد الأشخاص أثناء قيادته دراجة نارية وعليها كمية من حديد التسليح وبسؤاله عن مصدرها اعترف بسرقتها من أحد المواقع تحت الإنشاء الموجودة في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتبين صحة ما أدلى به المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.

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