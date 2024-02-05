التضامن تحصد جائزتين لأفضل منصة تواصل ومحتوى لبرنامج وعي

قال عصام شاهين مستشار الإعلام الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن جائزة معهد الحكومات الاجتماعية تقدم لتقييم الأعمال الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي وتفاعلها مع الجمهور على مستوى الوطن العربي.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن "التضامن حصدت جائزتين لأفضل منصة تواصل اجتماعي ومحتوى لبرنامج "وعي"، لافتاً إلى أنه تم إجراء عدة اختبارات مختلفة حتى تم الفوز بهذه الجائزة.



وتابع:"كان هناك عدد من أعضاء لجنة التحكيم على مستوى الوطن العربي من خبراء في الإعلام الرقمي ، و مستشارين لعدد من الهيئات والوزارات الحكومية في الوطن العربي.