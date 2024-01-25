أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول أن زوجها يعمل فى شركة تعمل على زيادة المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بصورة غير حقيقية، مقابل مالي، فما حكم الشرع فى المال الذى يتقاضاه من ذلك؟

أمين الفتوى: زيادة المتابعين والمشاهدات الوهمي حرام

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، في فتوى له اليوم الخميس: "لو هو بيعمل كده للترويج وفق القوانين، فهذا لا يوجد فيه مشكلة، لكن الفيديو نزل فهو راح عمل 10 مشاهدات فشغله إنه يزود المشاهدات دى ويخليها 10 آلاف فهذا حرام لأن فيه تضليل وغش للناس".

وأضاف: "بهذه الطريقة أضفت أرباح ومتابعات وهمية، يبقى كده غش إليكتروني، مثل زيادة المتابعين والمشاهدات بطريقة وهمية".



إمام مسجد الحسين: هذا الأمر يحدث فى كل البيوت ويفرح الشيطان

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، إن الزواج ميثاق غليظ، وعهد مقدس، لافتا إلى أن الشيطان دائما ما يسعى إلى هدم وخراب البيوت وهذا ما يجعله فى قمة سعادته.

أوضح إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، اليوم الخميس: "الشيطان طوال الوقت يعمل على تخريب البيوت والوقيعة بين الأزواج وبعضهم، حتى تحدث الفتن ويصل الأمر إلى الطلاق، وهذا ما أخبرنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الشطان لا يفرح بأبنائه ممن يقومون بالوسوسة من أجل ترك الصلاة أو الزنا أو شرب الخبر وفعل المعاصى وإنما يفرح بمن يخرب البيوت ويوقوع بين الأزواج".



واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " - إنَّ إبليسَ يضعُ عرشَه على الماءِ ، ثم يبعثُ سراياه ، فأدناهم منه منزلةً أعظمَهم فتنةً ، يجيءُ أحدُهم فيقولُ : فعلتُ كذا وكذا ، فيقولُ ما صنعتَ شيئًا ، ويجيءُ أحدُهم فيقولُ : ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينَه وبين أهلِه ، فيُدْنِيه منه ، ويقولُ : نعم أنتَ !".