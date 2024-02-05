عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 18 من شهر فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، إلى لجنة الزراعة والرى، وما دار بشأنه من مناقشات في الجلسة العامة اليوم، وتعقيب ممثلي الحكومة لبحثه وإعداد تقرير عنه.

وخلال الجلسة طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المجال الزراعي.

وأكد أن أولى خطوات التقدم الزراعي، هى استبدال الآلات الزراعية العادية التى يستخدمها الفلاح بالميكنة الزراعية الحديثة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: حسب معلوماتى ثمن الجرار الزراعي وصل مليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة.