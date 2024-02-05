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رئيس التحرير
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ديني

للتعرف على التدريبات ومنظومة التعليم| أكاديمية الشرطة تستضيف وزير الأوقاف وأئمة ووعاظًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

استقبلت أكاديمية الشرطة الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - وعدد 130 من الأئمة والوعاظ والواعظات بمقر أكاديمية الشرطة للتعرف على المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية وكيفية إعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

أكاديمية الشرطة تستقبل وزير الأوقاف وعدد من الأئمة والوعاظ والواعظات

وكان في استقبال الوفد اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية .. حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات محمود توفيق - وزير الداخلية - مؤكداً حرصه على تفعيل أوجه التعاون ومد جسور الشراكة بين مختلف الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة، لتبادل الخبرات العملية والتعرف على القدرات التعليمية والتثقيفية والتدريبية التي توليها أكاديمية الشرطة للطلبة والطالبات الدارسين والضباط المتدربين بمختلف كيانات الأكاديمية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - عن شكره البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الزيارة المُثمرة والبناءة مؤكداً على تقديره العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية في سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري .. كما أشاد بقوة التدريبات وتطورها، مؤكداً حرصه على تكرار تلك الزيارة التي تُسهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

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وقد بدأت فعاليات الزيارة بمُشاهدة فيلم تسجيلي يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة في سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة ، تلى ذلك مُشاهدة عروض للطلبة والطالبات .. وكذا عروض لكتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

ثم توجه الوفد الزائر إلى مقر كلية الدراسات العليا حيث تعرفوا على الإمكانيات اللوجيستية (تعليمية - تدريبية) للكلية .. في إطار تمكين الضباط المصريين والوافدين من الدول العربية الشقيقة من استكمال دراساتهم العليا بالكلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.

أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة في بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة .

وقد أعرب الأئمة والوعاظ والواعظات عن خالص امتنانهم وشكرهم لوزارة الداخلية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال .. مشيرين إلى دورها التاريخي والمتميز الذى لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطني فحسب بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة.

اكاديمية الشرطة وزير الاوقاف الأئمة والوعاظ كيفية إعداد ضابط شرطة عصري مواجهة التحديات الأمنية الدكتور محمد مختار جمعة

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