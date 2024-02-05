يسبب الإجهاض والألم الشديد| مرض شائع يصيب النساء.. اكتشف الأسباب والعلاج

يعد مرض سكر الحمل من أخطر الأمراض التي تهدد النساء خلال هذه الفترة المهمة من حياتهن بل وتؤثر على الجنين.

ويتسبب سكر الحمل في مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الإجهاض لذا من المهم معرفة كيفية التشخيص المبكر وطرق الوقاية.

وفقا لما جاء في موقع ويب ميد نعرض لكم أهم المعلومات التي تساعد في اكتشاف سكر الحمل وعلاجه بشكل سريع.

أهمية التشخيص المبكر:

يُعد التشخيص المبكر لسكر الحمل أمرًا ضروريًا للسيطرة على مستويات السكر في الدم ومنع حدوث مضاعفات خطيرة، مثل:

الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

كبر حجم الجنين بشكل غير طبيعي.

صعوبة في الولادة.

انخفاض سكر الدم عند المولود.

السمنة ومرض السكري من النوع الثاني في المستقبل للأم والطفل.



نصائح للوقاية من سكر الحمل:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل.

إجراء فحوصات ما قبل الولادة بانتظام.