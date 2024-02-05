الجامعات تستغل إجازة الفصل الدراسي الأول لتنمية قدرات الطلاب وتشجعيهم على الاشتراك في الأنشطة والمسابقات الفنية والرياضية ودورات تعلم اللغات

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المسابقات والأنشطة الطلابية تسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم

تنظيم مسابقة الأنشطة الطلابة التى تنظمها الجامعات المصرية

جامعة القاهرة تبدء كورسات فى تعلم اللغات

انتهت جميع الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، بالإضافة إلى أن بعض الكليات بدأت في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2024، وبدأت إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لـ طلاب الجامعات الحكومية من اليوم السبت 27 يناير الماضي.

ويسعى الكثير من الطلاب لاستغلال الإجازة والاستفادة القصوى من الوقت المتاح أمامهم، حيث تبين لكثير من الطلاب أن الإجازة فرصة لتنمية المواهب وتطوير الذات، فيبحثون عن أماكن ينهلون منها كل ما هو مفيد، مثل المراكز الصيفية.

ورغم أن الهدف من الإجازة هو الحصول على قسط من الراحة بعد عناء عام دراسي طويل، ولكن هناك مَن يفضلون الاستفادة من تلك الفترة في حضور كورسات ودورات تدريبية تكسبهم مهارات وخبرات متنوعة وتمثل إضافة ديناميكية إلى سيرتهم الذاتية.

وتقوم الجامعات بتنظيم عدد من الدورات التدريبية واللقاءات وورش العمل المكثفة خلال إجازة منتصف العام والإجازة الصيفية للعام الدراسي 2022 - 2023، في إطار تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وإعدادهم لسوق العمل وزيادة مهارتهم.

أعلنت جامعة القاهرة ، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها وتشارك فيها الجامعة، خلال الإجازة النصف الأول للعام الجامعي 2023 /2024، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة.

قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية تسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين.

وأشارنائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية والكليات المختلفة.

وتتنوع خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة النصف الأول بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

وتتضمن فعاليات النشاط الاجتماعي، تنظيم مجموعة من الورش العملية على أيدي متخصصين لتدريب الطلاب على الأشغال المعدنية والرسم على الزجاج باستخدام خامات يتم التدريب عليها، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة إبداع 12 للطالب والطالبة المثالية، وتنظيم معسكر تدريبي لطلاب الشطرنج استعدادًا للمشاركة في مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية التي تقام في فبراير 2024.

وتشمل الأنشطة الثقافية، تنظيم ورش تدريبية في مجالات الشعر، والبحث، والقصة القصيرة، والمقال، ومجلات الحائط خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير المقبل، إلى جانب المشاركة في مسابقة إبداع 12 في مجال دوري المعلومات، والشعر الفصحى والعامية، والرواية، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي، والمراسل المتخصص وغير المتخصص وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير 2024، كما يتم تنظيم ورش عمل للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلات الحائط، ودوري المعلومات، والأنشطة الفنية بهدف دمج هؤلاء الطلاب في المجتمع.

كما تنظم الجامعة، ورش عمل تدريبية في مجالات الابتكارات الهندسية، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بهدف الاستعداد للمشاركة في الملتقيات القمية ومسابقة إبداع 12، كما تنظم دورة تدريبية حول تنمية المهارات الشخصية، ودورة تدريبية تتعلق بتنمية مهارات سوق العمل، وذلك بمركز إعداد القادة، إلى جانب تنظيم معسكر تدريبي لمنتخب الجامعة.

وتتنوع مجالات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة لطلابها، وتشمل تنظيم معسكرات تدريبية لمنتخبات الجامعة في ألعاب خماسي قدم، وسلة طلبة وطالبات، وطائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، واسكواش، ومصارعة، وتنس أرضي، وكاراتيه، وألعاب قوي، والأرجوميتر، والتايكوندو، والمشاركة في دورة الشهيد الرفاعي الـ 51 لألعاب القدم، والكونفو، والمصارعة، واليد، والرماية، وكروس فيت، والتايكوندو، والأرجوميتر خلال الفترة من 4-27 فبراير 2024، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل والندوات التأهيلية للأخصائيين المسؤولين عن تنفيذ قرارات الاتحادات الطلابية إداريًا بما يتناسب مع دورها في خدمة الطلاب.

ويتضمن النشاط الفني، تنظيم ورش تدريبية في مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والكورال والموسيقي، والإنشاد الديني، والترانيم، والفنون الشعبية، وتنظيم ورش عمل تعتمد على المحاكاة لأنشطة المسابقة الرئيسية وترتكز عي قواعد التحكيم الخاصة بمسابقات إبداع 12.

كما تنظم الجامعة، رحلة للأقصر وأسوان خلال الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الدراسي الأول لعدد 60 طالب وطالبة، ومعسكر إعداد استعدادًا للمشاركة في معسكر التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2024، والمشاركة في احتفالات عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، والمشاركة في البرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي بمدينة الأقصر"، وتنظيم عدة زيارات لمعرض الكتاب خلال شهر يناير، وتنظيم رحلة تثقيفية علمية لمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، وتنظيم عدة ندوات حول الولاء والانتماء لطلاب الجامعة خلال الفترة من 28 يناير حتي 6 فبراير، إلي جانب تنظيم الجامعة عدة زيارات لطلابها للأماكن السياحية مثل القلعة والأهرامات وشارع المعز وذلك بهدف تعزيز الهوية لدى الطلاب.

وفي إطار متصل أعلن الدكنور طارق عبدالملاك من المشاركة فى مسابقة الأنشطة الطلابة التى تنظمها الجامعات المصرية بجامعة طنطا في عدد من المسابقات.

واوضح أن المسابقات التي تنظمها الجامعات المصرية تقام في الفترة من شهر ديسمبر 2023، وحتي شهر مارس2024، وتلك المسابقات هي:

أولا: المسابقة القمية التاسعة للتصوير الفوتوغرافى تحت عنوان (حكية صورة)

ثانيآ: مسابقة أحسن فيديو قصير فى الموضوعات الأتية:

أ- مسابقة احسن فيديو لمدة (٥:٣ دقيقة عن الإنجازات التى تمت على أرض مصر فى عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كموضوع أساسى.

ب فيديو قصير لمدة دقيقة واحدة تحت شعار (معا) طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن على أن يشتمل الفيديو على أحد الموضوعات الأتية كموضوع أساسى:

1- نشر ثقافة التسامح والتعايش

2- أداب الحوار مع الأخرين.

3- السلام الإجتماعى داخل المجتمع.

4- تدعيم قيم المواطنة.

5- تكريم مبادئ الوسطية والإعتدال.

6 - مواجهة الأفكار غير السوية.

7- دعم روح الولاء والإنتماء.

كما أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤ ، و ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً، لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/٢/١٧.

فترة التسجيل:

من السبت ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى الخميس ٢٠٢٤/٢/٨.

من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر بمقر المعهد.

الأوراق المطلوبة:

٢ صورة شخصية

صورة من الرقم القومي

رسوم التسجيل

١- يرجى التأكد من إكمال التسجيل عبر الإنترنت وإتمام الدفع في غضون الوقت المحدد في إشعار الاختبار. بعد إغلاق نظام التسجيل على الموقع ، لن يسمح بالتسجيل.

٢- في حالة وجود أي تضارب في المعلومات، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لإجراء التصحيحات في الوقت المناسب، وإذا كان هناك أي خطأ في المعلومات الشخصية بعد التسجيل، فستكون مسؤولية الطالب.

٣- بعد إتمام الدفع ، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لمتابعة إرشادات الامتحان.

٤- بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، يرجى التأكد من تنزيل تصريح القبول من الموقع قبل ١٠ أيام من تاريخ الامتحان، ومن لن يقوم بتنزيل تصريح القبول في الوقت المحدد، سيفوته الامتحان وسيتحمل العواقب