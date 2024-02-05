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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية دفع مخالفات المرور من الموبايل 2024

مخالفات المرور
مخالفات المرور

 يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية دفع مخالفات المرور من الموبايل2024، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية، أو مخالفات نيابة المرور.

كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل

ولدفع مخالفات المرور واستلام شهادة المخالفات من المنزل، يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

وتوفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW

 

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:

1 -  الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .

2 -  اختر أيقونة الاستعلامات.

3 - حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

5 - اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

6 - اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

 

كيفية دفع مخالفات المرور

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري


دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

كيفية دفع مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد


يمكن دفع مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد بتقديم البطاقة  الشخصية ورخصة السيارة للكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة، وفي حالة عدم وجود  مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم من أجل تخفيض الرسوم، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة تتضمن حالة التظلم.

 

طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين

ولدفع مخالفات المرور عليك الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

 

كيفية دفع مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابة مرور مصر

ويمكن دفع مخالفات المرور  لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي “فيزا”، من خلال الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى  كلمة الاستعلام عن المخالفات واختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام، وتدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، والتعرف على  قيمة مخالفات المرور،  وبعدها يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد وعليك أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

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