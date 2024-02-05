عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: توريد مليون و780 ألف طن قصب.. وإنتاج 177 ألف طن سكر

سكر
سكر

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع توريد القصب من المزارعين إلى ما يقرب من مليون و780 ألف طن، كما تم إنتاج ما يقرب من 177 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن.

وتستمر الوزارة فى طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو، كذلك استمرار توفير السكر المدعم لأصحاب بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بـ وزارة التموين، أعلنت عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لإستيراد أرز أبيض مستورد أى منشأ طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأن الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.

استيراد أرز أبيض أرز ابيض أصحاب بطاقات التموين التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

الداخلية تكشف التفاصيل.. مدير شركة يتاجر في المخدرات ويغسل 120 مليون جنيه

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

ترشيحاتنا

50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

رئيس الوزراء يناقش سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

فوزي لقجع يصدم الفيفا والاتحاد الأفريقي بشأن موعد كأس الأمم

أحمد موسى يعلن مفاجآت سارة للمصريين بشأن الاقتصاد.. فيديو

بعد كثافات الذروة.. استقرار حالة المرور على الطرق والمحاور الرئيسية | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ