التموين: توريد مليون و780 ألف طن قصب.. وإنتاج 177 ألف طن سكر

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع توريد القصب من المزارعين إلى ما يقرب من مليون و780 ألف طن، كما تم إنتاج ما يقرب من 177 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن.

وتستمر الوزارة فى طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو، كذلك استمرار توفير السكر المدعم لأصحاب بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بـ وزارة التموين، أعلنت عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لإستيراد أرز أبيض مستورد أى منشأ طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأن الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.