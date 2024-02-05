من كندا لميت عقبة.. صفقة جديدة لنادي الزمالك

أعلن الإعلامي مينا ماهر تعاقد النادي الزمالك مع أحمد حمدي.

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠" من كندا الي ميت عقبة.. رسمياً الزمالك يعلن تعاقده مع اللاعب احمد حمدي ".

في سياق متصل أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت هذه الفقرة التي قادها جوزيه جوميز المدير الفني للفريق التركيز على بعض الأفكار الخططية التي يقوم البرتغالي بتحفيظها للاعبين.

وحرص المدير الفني للفريق على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.