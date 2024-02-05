تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة اليمنية

قرر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الإثنين، تعيين الدكتور أحمد بن مبارك، رئيسا جديدا للحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

جاء تعيين بن مبارك خلفا لمعين عبدالملك والذي جرى تعيينه مستشارا للمجلس الرئاسي.

وأحمد بن مبارك هو وزير الخارجية اليمني.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا رقم ( 56) لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء اليمني.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار باستمرار أعضاء الحكومة اليمنية في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم.