وزير الدفاع الإسرائيلي: بن غفير ليس جزءا من القيادة التي تتخذ القرارات

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الاثنين إن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ليس صانع قرار رئيسي في القضايا الأمنية.

وردا على سؤال حول المخاوف من تورط بن غفير في ترتيبات صلاة رمضان في الحرم القدسي، قال جالانت: "أنا مشغول بقضايا المؤسسة الأمنية"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد جالانت أن بن غفير "ليس جزءا من القيادة التي تتخذ القرارات"، في تعليق على تصريحات الأخير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس، والتي انتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكرر دعوته لسكان غزة للهجرة الطوعية.

وتتكون حكومة الحرب الإسرائيلية من جالانت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير بيني جانتس، على الرغم من أن بن جفير عضو في مجلس الوزراء الأمني.