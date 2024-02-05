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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة شقيقة الفنان صلاح قابيل وتشييع جنازتها غدا

صلاح قابيل
صلاح قابيل

أعلن عمرو قابيل ابن الفنان صلاح قابيل، من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمته شقيقة والده الفنان الراحل.

وكتب عمرو قابيل :"  «سبحان من له الدوام.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، آخر أخوات أبويا الله يرحمه».

وأضاف :" صلاة الجنازة، غدا الظهر من مسجد أسد بن الفرات، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

حياة صلاح قابيل


ولد صلاح قابيل، في قرية نوسا الغيط إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وانتقلت عائلته للعيش في القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية.

التحق صلاح قابيل بكلية الحقوق في القاهرة إلا أنه كان مولعًا بالتمثيل، ما دفعه لترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية، وبعد تخرجه في معهد الفنون التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصري التي قدم معها مسرحية "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا".

مسيرة صلاح قابيل
قدم صلاح قابيل في مسيرته الفنية كل الأدوار، فقدم دور المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير والوزير، وتوفي في 3 ديسمبر 1992 وشهدت حياة الفنان الراحل حالة من الجدل والحكايات.  

حقيقة دفنه حيا : 
إحدى الحكايات التي انتشرت كالنار في الهشيم كانت حول دفن الفنان صلاح قابيل حيًا بسبب خطأ طبي، وقد نفى عمرو نجل الفنان الراحل صلاح قابيل هذه الشائعة، وقال خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" إن والده توفي في المستشفى وجرى دفنه بعد عدة ساعات من الوفاة.

حقيقة زواجه من وداد حمدي
لو بحثت على الإنترنت عن الفنان صلاح قابيل ستجد أنه تزوج من الفنانة القديرة وداد حمدي، وستجد لهذه القصة روايات كثيرة، إلا أن عمرو صلاح قابيل أكد أن هذه الشائعة حاصرته منذ فترة طويلة وكثيرًا ما نفاها.

وأكد عمرو، في تصريحات صحفية، أنه فوجئ بانتشار هذه الشائعة منذ وفاة الفنانة وداد حمدي، مشيرًا إلى أنه في يوم مقتلها عام 1994 وبعد وفاة والده بعامين كان متواجدًا في النادي ولاحظ نظرات المحيطين به وتعجبهم من وجوده في النادي بينما تنتشر أخبار مقتل الفنانة وداد حمدي، ظنًا بأنه ابنها من الفنان صلاح قابيل.

صلاح قابيل

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