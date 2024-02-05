إبراهيم عيسى: تدفق 22 مليار دولار على الاقتصاد القومي حل مرحلي وأفق مفتوح

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دخول مبلغ 22 مليار دولار من الاستثمار في "رأس الحكمة" مهم للغاية ويتمنى أن يدخل مصر في الساعات القريبة، قائلا: "من يتصور أن هذا من وسلوى من السماء عليه أن يراجع نفسه.. مصر مش محتاجة 22 مليار دولار لتنتهي أزمتها".

أوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه قد دخل لمصر خلال السنوات الأخيرة مئات المليارات من الدولارات، ومصر دفعت مليارات من الديون، متابعًا: "دخلنا السنوي من الدولارات من السياحة وقناة السويس والمصريين في الخارج كبير جدًا"، مشددًا على أن القصة الحالية ليست في تدفق الأموال "الـ22 مليار دولار" ولكن في إدارة الفترة الحالية وطريقة إنفاق هذه المبالغ من الأموال.

تابع: "التدفق المالي الـ22 مليار دولار لا يعني إنهاء مشاكلنا وهو حل جزئي ومرحلي وأفق مفتوح، مشددًا على أنه بالإضافة مع القرض الذى تحصل عليه مصر من صندوق النقد هذا التدفق الدولاري ليس معناه أنه حل الأزمة أو أن الأزمة ليس في التدفق الدولار ولكن الأزمة هو إدارة الأموال".