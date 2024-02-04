سمير فرج: لا غنى عن قناة السويس بأي حال من الأحوال.. فيديو

قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن العالم أدرك قيمة قناة السويس؛ بسبب التوترات في البحر الأحمر، وخاصة أنها مؤثرة على حجم التجارة في العالم كله.

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "بعدما تنتهي أعمال القتال؛ سيعقد لقاء بين كل الأطراف المسؤولة؛ من أجل تأمين الممر الملاحي الرئيسي، حتى لا يتكرر ما يحدث الآن في المستقبل".

وأوضح الخبير الاستراتيجي: "الطرق البديلة لا يمكن أن تغني عن قناة السويس بأي حال من الأحوال؛ لأن قناة السويس هي أقصر وأوفر الطرق، وبعدما وسعت مصر القناة؛ أصبحت اتجاهين، وجرى زيادة العمق إلى 38 قدما، وبالتالي أصبحت تنقل جميع الشاحنات والسفن".