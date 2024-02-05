الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يعلن زيارة أوكرانيا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين إنه قرر التوقف في بولندا في طريقه إلى أوكرانيا للتشاور "مع أصدقائنا البولنديين" لفهم الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل وكيف ينبغي للاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في تقديم المزيد من الدعم.

أشار بوريل إلى أنه خلال الاجتماعات في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع البولندية، أتيحت له الفرصة لمناقشة جميع أشكال المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بما في ذلك التدابير العسكرية والمالية والمتعلقة بإعادة الإعمار والتقييدية ضد روسيا وأوكرانيا.

أضاف المسئول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أنه ناقش مع المسئولين البولنديين التضامن الدولي، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، وما إلى ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.