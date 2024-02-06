مؤلف دولة عادل إمام: 3 أشخاص يدين لهم الزعيم بالفضل

كشف الكاتب الصحفي أشرف شرف مؤلف كتاب "دولة عادل امام" أن سر تشابه عبدالحليم حافظ وعادل امام يعود إلى التريبة في أجواء ريفية وظروف المعيشية الصعبة، مؤكدا أن العندليب كان محبا للزعيم بشكل لا يوصف لدرجة أنه كان يشاهد مسرحية مدرسة المشاغبين يومياً في المسرح.

وأضاف شرف في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور أن العلاقة بين عادل امام وصالح سليم هي السبب الرئيسي لحب وتشجيع الزعيم للنادي الأهلي.

أعطاه مساحة ليظهر نفسه

وأوضح أن ثلاث أشخاص لهم فضل على عادل امام هم استاذ حسين كمال وعبد المنعم مدبولي مخرج مسرحية أنا وهو وهي وفؤاد المهندس الذي أعطاه مساحة ليظهر نفسه.

