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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلفا لأمير توفيق.. الأهلي يعلن عن تعيين مدير جديد للصفقات

الأهلي
الأهلي

أعلن عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، تعيين مروان النايب في منصب مدير التعاقدات.

وقال القيعي، عبر قناة النادي الأهلي: "قررنا ترقية أمير توفيق للتفرغ لمنصب المدير التنفيذي للنادي، بجانب أننا خيرناه بين المنصبين، وقد اختار خطوة أعلى في مشواره الوظيفي".

وتابع: "مروان النايب هو مدير التعاقدات الجديد، وهي إحدى الإدارات التي يشرف عليها المدير التنفيذي، أمير توفيق".

وأكد القيعي أن اختيار النايب، جاء بعد المفاضلة بينه وبين عدة أسماء أخرى.

وأضاف: "النادي لا يفضل شخصية تابعة لإعلامي أو وكيل بعينه، وإنما شخصية عملها يتحدث عنها، حتى وإن تعرضت للانتقادات".

وأشار القيعي إلى أن أمير توفيق واجه انتقادات في أوقات سابقة، بسبب بعض الأمور التي لا تخضع لسيطرته.

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