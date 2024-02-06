أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تحتاج إلى الهدنة أكثر من الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن فكرة الهدنة وسط التخبط الإسرائيلي والانقسام داخل المجتمع الصهيوني، تعكس احتياج الإسرائيليين للهدنة أكثر من الفلسطينيين، لرفع الأقدام الغائرة في المستنقع، والتقاط الأنفاس من الخسائر المتوالية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشاد “وهبان"، ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، بفضائية “سي بي سي”، بثبات الموقف المصري المناهض للتهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، ورفض مصر للخضوع لابتزاز الكيان الصهيوني بجعل النزوح نحو معبر رفح الحدودي.

وندد “وهبان” بموقف الدول التي أوقفت تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”؛ لانعكاسها سلبا على المساعدات المقدمة للفلسطينيين.