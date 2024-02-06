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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي: يجب حل أزمة تضارب مواعيد أمم إفريقيا مع كأس العالم

صدى البلد

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من الغريب للغاية إقامة بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية، ويغيب عنها لاعبين كبار؛ بسبب ارتباطهم بمباريات في بطولة أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لا بد من العمل على حل تلك الأزمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الفيفا أعلن عن مواعيد مونديال الأندية منذ فترة طويلة، ومن الصعب خوض الأهلي البطولة دون لاعبيه الدوليين، ومن الصعب أن يفقد الفريق 8 لاعبين من عناصره الأساسية بسبب ارتباطهم مع منتخب مصر".

وأضاف: "لا بد من التنسيق بشكل مبكر بين الفيفا والكاف، والاتحاد الدولي لا يعمل أي حسابات للكاف أو الدول الافريقية.. ومن الصعب تعديل مونديال الأندية، وسبق وتكررت الأزمة في 2021 وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي وقدم مستوى جيد، لكن لو خسر الفريق وقتها كانت ستكون الأمور مختلفة".

وزاد: "البطولة المقبلة ستكون الأمور مختلفة بمشاركة فرق عالمية، ومن الصعب عدم وجود نجوم مميزة من النادي الأهلي في المونديال".

وأشار إلى أن لديه اعتراضا على إقامة أمم إفريقيا كل عامين في ظل كثرة البطولات على مستوى الأندية والمنتخبات".

وتطرق أسامة عرابي للحديث عن موديست مهاجم الأهلي، وقال: "حتى الآن لم يُعبر عن نفسه في المباريات الرسمية كلاعب محترف حضر لمصر لتقديم الإضافة للأهلي، وأتمنى أن يكون تألقه في المباريات الودية (فاتحة خير) من أجل تقديم الأفضل خلال المباريات الرسمية في الدوري ودوري الأبطال".

وتابع: "يجب أن ننتظر لرؤيته مجددًا في مباريات الدوري المصري، ومن ثم الحكم على موديست خصوصا بعدما تمسك مارسيل كولر بوجوده ضمن صفوف الفريق، عليه إثبات ذاته وبذل قصارى جهده للرد على تمسك كولر بوجوده".

وأتم: "من الصعب أن يعود كهربا لمركز الجناح، قد يشارك فيها على فترات بسيطة، عندما يحتاج الأهلي إلى زيادة الكثافة الهجومية واللعب برأس حربة آخر بجواره، والمنافسة ستكون شرسة بين موديست ووسام أبوعلي وكهربا في الخط الأمامي، لكن حتى الآن محمود كهربا هو الأفضل للاستمرار في قيادة الهجوم ولا زال أمام وسام فترة للمشاركة".

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أسامة عرابي: يجب حل أزمة تضارب مواعيد أمم إفريقيا مع كأس العالم

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